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В Кузбассе три человка погибли в дорожной аварии
6.10.2018 22:06
Фото: info24.ru
Правоохранительные Кемеровской области выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая унесла жизни трех человек.
Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", смертельное ДТП случилось на территории Прокопьевского района.
По данным пресс-службы регионального полицейского главка, в минувшую пятницу, 5 октября, на трассе столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.
Согласно предварительным выводам экспертов, мужчина, управлявший автомобилем "Renault", ехал в сторону Кемерово, когда потерял управление и допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство, в котором также находились двое пассажиров, столкнулось с внедорожником.
Жертвами аварии стали все, кто был в "Renault", от полученных ранений водитель и двое пассажиров погибли на месте. Мужчина, управлявший внедорожником "Toyota", госпитализирован. В момент поступления пострадавшего в больницу врачи оценивали его состояние как тяжелое.
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