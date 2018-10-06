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В Кузбассе три человка погибли в дорожной аварии


6.10.2018 22:06
В Кузбассе три человка погибли в дорожной аварииФото: info24.ru

Правоохранительные Кемеровской области выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая унесла жизни трех человек.

Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", смертельное ДТП случилось на территории Прокопьевского района.

По данным пресс-службы регионального полицейского главка, в минувшую пятницу, 5 октября, на трассе столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.

Согласно предварительным выводам экспертов, мужчина, управлявший автомобилем "Renault", ехал в сторону Кемерово, когда потерял управление и допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство, в котором также находились двое пассажиров, столкнулось с внедорожником.

Жертвами аварии стали все, кто был в "Renault", от полученных ранений водитель и двое пассажиров погибли на месте. Мужчина, управлявший внедорожником "Toyota", госпитализирован. В момент поступления пострадавшего в больницу врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 230

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