Новости шоу-бизнеса

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В Индонезии более 152 тыс. человек могут оставаться под завалами
17:24
Фото: fedpress.ru
В Индонезии, где стихией было разрушено свыше 65 тысяч зданий, под завалами могут находиться не мене 150 тысяч человек, передает ТАСС.
Ранее местные власти подтвердили, что число жертв землетрясения и спровоцированного им цунами уже превысило 1500 человек.
На сегодняшний день на территории провинции Центральный Сулавеси под завалами остаются по меньшей мере 150 тысяч человек, заявил представитель индонезийского МИД Ахмад Рамадан на встрече с иностранными журналистами. По словам дипломата, в результате стихийного удара было разрушено более 65 тысяч зданий.
Напомним, резкий всплеск сейсмической активности на острове Сулавеси был зафиксирован 28 сентября. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а позже произошли свыше трехсот афтершоков, спровоцировавших цунами. Высота волн, обрушившихся на побережье, достигала семи метров. Затем Как на острове Сулавеси начал извергаться вулкан.
По данным зарубежных СМИ, на улицах Палу сейчас можно увидеть множество людей, которые стоят с табличками с надписями "Нам нужна еда". Дети вынуждены просить милостыню, медицинские учреждения переполнены, врачи работают в усиленном режиме.
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