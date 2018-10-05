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Названы страны, где зафиксировано больше всего смертей от селфи
14:49
Фото: livejournal.com
Россия заняла второе место в печальном списке стран, где зафиксировано наибольшее количество связанных с селфи смертей.
Лидером этого перечня оказалась Индия.
Как выяснили ученые Всеиндийского института медицинских исследований, за период 2011-2017 годов на планете погибли 259 человек, попытавшихся сделать эффектный автопортрет. Собранные специалистами данные свидетельствуют о том, что жертвами нападений акул за то же время стало в несколько раз меньше людей, сообщает "КоммерсантЪ".
Отмечается, что средний возраст погибших не превышает двадцать три года. В отчете также указано, что чаще делают селфи девушки и женщины. Однако подавляющее большинство погибших во время таких попыток составляют представители сильного пола.
В докладе сообщается, что первые смерти от селфи были официально зафиксированы в 2011 году, когда скончались три человека. Потом цифра начала стремительно увеличиваться - в 2016 и 2017 годах были зарегистрировано соответственно 98 и 93 гибели.
Напомним, в начале прошлого года в индийском городе Мумбаи погиб поцеловавший змею на камеру зоозащитник Сомнат Мхатре. Врачи на протяжении нескольких суток боролись за жизнь 18-летнего юноши, однако укус кобры оказался смертельным.
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