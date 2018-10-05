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Актриса Инна Чурикова празднует юбилей
5.10.2018 16:05
Фото: diary.ru
Глава российского государства Владимир Путин отметил яркий и самобытный талант народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая сегодня празднует свой юбилей.
Как передает РИА Новости, президент РФ поздравил известную актрису с 75-летием.
По словам Владимира Путина, миллионы жителей нашей страны с большим уважением воспринимают творчество выдающейся актрисы. Как информирует пресс-служба Кремля, глава РФ назвал Инну Чурикову "яркой, самобытной актрисой", талант которой стал настоящим украшением многочисленных кинокартин и постановок в театре.
Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, ее родителями были научные работники. В 1965 году будущая звезда с красным дипломом окончила Высшее театральное училище им. Щепкина и уже через несколько лет вошла в состав труппы театра "Ленком".
Сыграв множество театральных ролей, Инна Чурикова активно работала и в кино. Первым фильмом в ее карьере стали "Тучи над Борском" Василия Ордынского. Картина, вышедшая на советские экраны в 1960 году, снималась в рамках развернутой тогда в СССР антирелигиозной кампании. В числе наиболее известных и полюбившихся зрителям фильмов с участием Чуриковой нельзя не упомянуть такие ленты как "Морозко" (1964), "В огне брода нет" (1967), "Начало" (1970), "Васса" (1983), "Ребро Адама" (1990) и многие другие картины.
Мужем актрисы является известный отечественный кинорежиссер и сценарист Глеб Панфилов. Супруги воспитали сына Ивана, который окончил МГИМО.
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