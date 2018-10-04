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Минобороны: в Грузии из-за опытов США скончались более 70 человек
4.10.2018 19:56
Фото: livejournal.com
Более семидесяти граждан Грузии скончались в результате экспериментов, которые американские специалисты проводили в Исследовательском центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара. Как передают российские СМИ, информация поступила от представителей отечественного оборонного ведомства.
Эксперты Минобороны тщательно изучили материалы, которые ранее обнародовал экс-министр ГБ Грузии Игорь Гиоргадзе. О выводах российских специалистов рассказал генерал-майор Игорь Кириллов, являющийся начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
По данным российского Минобороны, Соединенные Штаты проводили на территории Грузии испытания токсичного препарата. В результате этой деятельности было зафиксировано семьдесят три смертельных случаев.
Судя по имеющимся документальным подтверждениям, лишь в течение декабря 2015 года жертвами тестирования стали двадцати четыре человека, отмечают в ведомстве. Однако клинические исследования продолжались, нарушая тем самым международные стандарты. Подчеркивается, что тестировали проводилось даже вопреки желанию пациентов.
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