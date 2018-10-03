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Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября


3.10.2018 23:11
Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентябряФото: dumphillatyclinton.org

Бывшая глава американского Госдепа Хиллари Клинтон решила сравнить "российское вмешательство" в выборы в США и теракты 11 сентября 2001 года. По словам экс-соперницы Дональда Трампа в борьбе за пост президента, в обоих случаях Соединенные Штаты были атакованы иностранным государством, а в Вашингтоне "ничего не сделали".

Говоря об этом, Хиллари Клинтон признала, что выбрала "неудачный пример, тяжело такое представить". Однако она напомнила о трагических событиях 11 сентября. По ее мнению, Джордж Буш-младший тогда хоть и выразил сожаление, но предпочел бы заново отстроить "Нью-Йорк и Пентагон" вместо конкретных действий - американские власти "все это" не волновало, подчеркнула Клинтон, интервью с которой опубликовал журнал Atlantic.

Бывшая руководительница Госдепартамента указала, что на исход выборов оказывала мощное влияние комбинация факторов — "кампания России". По словам Клинтон, в частности, речь шла о публикации на WikiLeaks похищенных у ее партии сведений и деятельность частной коммуникационной компании Cambridge Analytica, связанной с республиканцами и членами команды Трампа.

Напомним, в 2016 году хакерам удалось заполучить переписку членов аппарата Демократической партии, которая затем была размещена на портале WikiLeaks. В результате разгорелся масштабный скандал, на его фоне в отставку ушла глава национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц.

По мнению американских демократов, этот инцидент мог сильно повлиять на результаты выборов, и эпизод связан с "рукой Кремля". Вместе с тем, неоднократно говоря о российском вмешательстве, ни Хиллари Клинтон, ни ее соратники пока не сумели представить никаких доказательств в пользу своих утверждений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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