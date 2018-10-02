Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В результате удара ВКС РФ убит сын главаря ИГ

19:52

Фото: ozgurgelecek.net



В Сирии убит один из сыновей лидера запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, передает телевизионный канал Al Arabiya. О результатах очередного рейда российских ВКС журналистам рассказал командир иракского проправительственного ополчения.



Как заявил представитель иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Джаббар аль-Муамария, младшего из четырех сыновей аль-Багдади смертельно ранило в результате авиаудара, который был нанесе российскими военными около недели назад. Какие-либо другие подробности об операции, проводившейся ВКС РФ 22 сентября, иракский военный не привел.



Официальных комментариев отечественного оборонного ведомства пока не последовало.



Минувшим летом источники в иракской разведке сообщали об уничтожении старшего сына террориста номер один - Худайфа аль-Бадри, который был ликвидирован на территории Сирии.



Местонахождение самого главаря экстремистов на сегодняшний день продолжает оставаться неустановленным. Как пишут ближневосточные СМИ, неизлечимо больной аль-Багдади уже давно утратил свою власть. По данным других источников, он до сих пор прикован к постели, не восстановившись окончательно после серьезного ранения.



В последний раз 46-летний аль-Багдади появлялся на публике более четырех лет назад. В середине лета 2014 года он провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке. Главарь ИГ объявил об этом в Мосуле после пятничной молитвы.



Автор: Злата Богатова

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