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Женская сеть myJulia.ru
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В СБУ назвали странным заявление Пашинина
13:32
Фото: mpsh.ru
В Службе безопасности Украины отреагировали на заявление актера Анатолия Пашинина, который ранее высказался на тему произвола спецслужб.
Представители ведомства заверили, что их действия не выходят за пределы действующего законодательства. При этом в СБУ подчеркнули, что никогда не угрожали артисту и не вели прослушивание его телефонных разговоров.
Как заявила спикер СБУ Елена Гитлянская в интервью "Обозревателю", высказывания Анатолия Пашинина она сочла довольно странными.
Киноактер до этого рассказал о том, что за ним ведут слежку украинские спецслужбы. По словам Пашинина, один из представителей СБУ даже намекнул ему на необходимость совершить суицид. Экс-артист подчеркнул, что готов уйти из жизни, но вместе с ним этот мир покинут и пришедшие за ним сотрудники СБУ.
Напомним, ранее Пашинин, вступивший в ряды запрещенного в РФ экстремистского "Правого сектора", а позже отправившийся воевать в Донбасс, делился своими впечатлениями об участии в боевых действиях. В частности, он рассказывал об удовольствии, которое получает во время пребывания на востоке Украины.
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