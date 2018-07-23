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Пашинин рассказал об «удовольствии», которое получает от войны в Донбассе
11:40
Фото: vk.me
Российский киноактер Анатолий Пашинин признался, что получает "чудовищное удовольствие", участвуя в боевых действиях на востоке Украины. По словам 39-летнего актера, ему не раз приходилось видеть гибель других людей.
Ракету, попавшую в машину с людьми, Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке назвал "фантастическим зрелищем". По словам актера, это было лучшее из того, что ему приходилось видеть. По словам Пашинина, когда убивают кого-то другого, он получает огромный заряд положительных эмоций, ведь его смерть обошла стороной. Речь идет о "всплеске гормонов" и "чудовищном удовольствии", - пояснил артист.
При этом Пашинин отметил, что его "смертоносные двадцатилетние солдаты" берегут актера.
Анатолий Пашинин, ранее вступивший в ряды запрещенного в РФ экстремистского "Правого сектора", в прошлом уже говорил, что что воюет в Донбассе "ради кайфа".
Напомним, около года назад, когда Пашинин начал делиться своими впечатлениями об участии в военном конфликте на востоке Украины, Захар Прилепин заявил, что актеру не стоит встречаться в бою с его подразделением.
Артист, родившийся на Украине, а позже уехавший в Россию, где окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и активно снимался в кино, отправился воевать в Донбасс в составе 8-го батальона украинской добровольческой армии.
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