Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сирии нашли античные артефакты, спрятанные в бывшем логове террористов

12:39

Фото: wikimedia.org



На юге Сирии в бывшем логове экстремистов обнаружены артефакты античной эпохи, передает ТАСС.



Как рассказал руководитель Управления древностей и музеев провинции Дераа Мухаммед Хейр Насрулла, с незаконных раскопок в Тель-Шехаб поступили колонны, плиты и барельефы из базальтового камня.



Целую партию ценнейших артефактов нашли в Телль-Шехабе, расположенном на юге Сирии. Как полагает глава Управления древностей и музеев провинции Дераа Мухаммед Хейр Насрулла, уникальные колонны, плиты и барельефы, вероятно готовили к вывозу за рубеж. Нескольких преступников, намеревавшихся переправить имеющий "большую историческую ценность" груз через соседнюю Иорданию, уже удалось поймать при содействии местных жителей.



Эксперты, которые уже осмотрели находки, обнаруженные в бывшем логове террористов, пришли к выводу, что артефакты относятся к античной эпохе. Предполагается, что по меньшей мере четырнадцать культурных ценностей были доставлены в Тель-Шехаб с незаконных раскопок. Контрабандисты вели их, пользуясь отсутствием госконтроля. Отмечается, что в числе найденных предметов встречаются медные статуэтки и посуда, а также изготовленные в древности гончарные изделия и орудия труда.



Стоит отметить, что в минувшем сентябре на территории соседнего Мзейриба, в прошлом также находившегося под контролем боевиков, удалось отыскать редкие артефакты, которые относятся к арамейской культуре. Ценности уже передали в Национальный музей в Дамаске.



Напомним, весной прошлого года в оборонительном туннеле под иракским Мосулом были найдены гигантские древние статуи ассирийской. Изваяния были случайно обнаружены террористами из запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ). К счастью, вандалы не успели испортить древние скульптуры крылатых "человекобыков" (шеду), которые датируются VII веком до н.э. В месте, где они обнаружены, в античный период располагалась столица Ассирийского государства - Ниневия. В то время, когда были созданы изваяния, город был самым крупным на планете.



Автор: Злата Богатова

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