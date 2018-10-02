|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Калининградский бомж, напавший на ребенка с лопатой, признался в убийстве женщины
11:59
Фото: yandex.net
Калининградец, задержанный по обвинению в нападении на ребенка с лопатой, рассказал следователям о том, что год назад расправился с женщиной.
Признавшись в убийстве, он указал место, где спрятал останки своей жертвы.
По данным пресс-службы регионального СКР, оперативникам уже удалось найти костные фрагменты в месте, о котором рассказал обвиняемый. По словам задержанного, преступление было совершено им около года. Тело убитой женщины он сначала сжег, а потом закопал около заброшенного дома, в котором проживал последнее время.
Личность погибшей женщины будут устанавливать с помощью генетической экспертизы.
В ведомстве отметили, что ранее 49-летнему мужчине, не имеющему определенного места жительства, уже предъявили обвинение по делу о покушении на убийство малолетнего. Уточняется, что в прошлом мужчина уже имел судимость - его признали виновным в совершении убийства.
Напомним, обвиняемый был задержан 30 сентября, спустя два дня после того, как жестоко избил восьмилетнего ребенка лопатой. Раненого мальчика с тяжелыми травмами головы доставили в больницу. Напавший на ребенка мужчина начал давать признательные показания практически сразу. По данным ряда источников, мужчина может страдать от расстройства психики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|