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Калининградский бомж, напавший на ребенка с лопатой, признался в убийстве женщины


11:59
Калининградский бомж, напавший на ребенка с лопатой, признался в убийстве женщиныФото: yandex.net

Калининградец, задержанный по обвинению в нападении на ребенка с лопатой, рассказал следователям о том, что год назад расправился с женщиной.

Признавшись в убийстве, он указал место, где спрятал останки своей жертвы.

По данным пресс-службы регионального СКР, оперативникам уже удалось найти костные фрагменты в месте, о котором рассказал обвиняемый. По словам задержанного, преступление было совершено им около года. Тело убитой женщины он сначала сжег, а потом закопал около заброшенного дома, в котором проживал последнее время.

Личность погибшей женщины будут устанавливать с помощью генетической экспертизы.

В ведомстве отметили, что ранее 49-летнему мужчине, не имеющему определенного места жительства, уже предъявили обвинение по делу о покушении на убийство малолетнего. Уточняется, что в прошлом мужчина уже имел судимость - его признали виновным в совершении убийства.

Напомним, обвиняемый был задержан 30 сентября, спустя два дня после того, как жестоко избил восьмилетнего ребенка лопатой. Раненого мальчика с тяжелыми травмами головы доставили в больницу. Напавший на ребенка мужчина начал давать признательные показания практически сразу. По данным ряда источников, мужчина может страдать от расстройства психики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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