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СМИ: правительство РФ готовит план по отказу от доллара
08:15
Фото: publika.md
Российские власти прорабатывают проект по дедолларизации экономики страны, передает The Bell со ссылкой на собственные информированные источники. В материале утверждается, что основой послужили предложения руководителя ВТБ Андрея Костина.
Предполагается, что российский премьер-министр уже через одну-две недели может утвердить соответствующий документ.
Рассказывая о планах российского правительство, собеседники The Bell отметили, что разрабатываемый документ не подразумевает каких-либо ограничительных либо запретительных мер. Целью данной инициативы является создание комфортных условий для бизнеса, чтобы расчеты могли вестись в любой валюте без потерь.
Вероятно, главное внимание будет уделено формированию возможностей для национальных валют. В частности, для расчетов со странами Евросоюза и КНР, которые на сегодняшний день являются нашими основными торговыми партнерами, запланирован постепенный перевод расчетов в евро и юани соответственно. На территории ЕАЭС российское правительство предложит использовать рубли, указано в материале.
Напомним, около месяца назад президент Турции заявил о том, что необходимо покончить с доминированием доллара. С соответствующим призывом Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам международного бизнес-форума, который проходил в киргизской столице.
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