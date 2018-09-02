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Президент Турции заявил, что нужно покончить с доминированием доллара
2.9.2018 23:06
Фото: mg.sia.az
По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, нужно покончить с мировым доминированием американского доллара.
Как передает ТАСС, с соответствующим призывом политик обратился к участникам международного бизнес-форума, который проходить в киргизской столице.
По словам главы турецкого государства, привязка международных торговых процессов к доллару в последнее время начинает становиться все более серьезной проблемой. Поэтому нужно задуматься о том, чтобы покончить с доминированием доллара на мировой арене, констатировал Реджеп Тайип Эрдоган.
Иностранный политик в ходе своего выступления также подчеркнул, что противостояние в сфере торговли и протекционизм вынуждают к поиску новых стратегий в разных других областях. При этом Эрдоган сказал о том, что целью манипуляций с курсами валюты являлись попытки "усомниться" в силе турецкой экономики. Но меры, предпринятые Анкарой в совокупности с позицией турецкого населения не дали этим замыслам реализоваться.
Напомним, в минувшем августе произошло резкое падение курса турецкой лиры по отношению к американскому доллару по причине обострения двусторонних отношений. Это случилось из-за решения главы Соединенных Штатов Дональда Трампа увеличить размер пошлины на импорт алюминия и стали - соответственно до 20% и 50%.
Не способствуют налаживанию стабильного взаимодействия и проблемы, связанные с соблюдением в Турции прав человека. В частности, ранее в стране был арестован американский пастор Эндрю Брансон.
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