Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался Роман Карцев

12:49

Фото: odessitua.com



На восьмидесятом году жизни скончался известный советский и российский артист Роман Карцев.



Как сообщает агентство "Интерфакс", о печальном событии стало известно от супруги Михаила Жванецкого Натальи.



О кончине выдающегося артиста отечественной эстрады Наталья Жванецкая сообщила на своей странице в Фейсбук. Позднее печальное известие о кончине Романа Карцева подтвердил и сам Михаил Жванецкий, отмечает радиостанция "Говорит Москва". Информации о причинах смерти 79-летнего Романа Карцева пока нет. Когда и где состоятся церемония прощания и похороны, будет объявлено позже.



Карьера Карцева на эстраде началась в 60-х годах прошлого века, когда артист служил в театре Аркадия Райкина. В 1980-х годах он выходил на сцену Московского театра миниатюр, которым руководил Михаил Жванецкий. Основу репертуара артиста составляли тогда произведения Чехова, Хармса, Зощенко, а также Жванецкого. В течение довольного долгого периода Карцев выступал совместно с Виктором Ильченко.



Автор: Злата Богатова

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