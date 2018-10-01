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Скончался Роман Карцев
12:49
Фото: odessitua.com
На восьмидесятом году жизни скончался известный советский и российский артист Роман Карцев.
Как сообщает агентство "Интерфакс", о печальном событии стало известно от супруги Михаила Жванецкого Натальи.
О кончине выдающегося артиста отечественной эстрады Наталья Жванецкая сообщила на своей странице в Фейсбук. Позднее печальное известие о кончине Романа Карцева подтвердил и сам Михаил Жванецкий, отмечает радиостанция "Говорит Москва". Информации о причинах смерти 79-летнего Романа Карцева пока нет. Когда и где состоятся церемония прощания и похороны, будет объявлено позже.
Карьера Карцева на эстраде началась в 60-х годах прошлого века, когда артист служил в театре Аркадия Райкина. В 1980-х годах он выходил на сцену Московского театра миниатюр, которым руководил Михаил Жванецкий. Основу репертуара артиста составляли тогда произведения Чехова, Хармса, Зощенко, а также Жванецкого. В течение довольного долгого периода Карцев выступал совместно с Виктором Ильченко.
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