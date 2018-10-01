Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Многодетного жителя Иркутской области осудили за убийство 4-летнего сына

10:54

Фото: xoroshiy.ru



В Иркутской области к тринадцати годам колонии строгого режима приговорили многодетного жителя Нукутского района.



28-летний мужчина обвинялся в жестоком убийстве собственного ребенка. Мотивом преступления послужило желание отца наказать мальчика, испачкавшего одежду.



Вердикт по этому резонансному делу вынес сегодня Иркутский областной суд. Мужчину приговорили к тринадцати годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. При вынесении приговора в суде учитывались смягчающие обстоятельства, включая нескольких малолетних детей, которых также воспитывает мужчина.



Преступление, жертвой которого стал четырехлетний ребенок осужденного, было совершено в марте этого года. По версии следствия, убийца действовал с особой жестокостью, расправляясь с мальчиком.



Согласно материалам уголовного дела, мужчина находился дома один с сыном, когда ребенок, лишь привыкающий ходить в туалет, оправился, не сняв перед этим колготки. Разозленный отец сначала решил проучить малыша с помощью ремня. Потом он нанес ребенку по меньшей мере четыре удара деревянным дверным наличником, а затем рукой - по голове и груди. В результате его сын умер от полученных травм на месте.



Автор: Злата Богатова

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