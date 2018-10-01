Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Швеции готовится к открытию музей самой отвратительной еды

09:01

Фото: businessvisit.com.ua

Хаукарль



В Швеции совсем скоро откроет двери для посетителей необычный музей. Как пишет газета The Independent, жители и гости города Мальме уже с 31 октября получат возможность посетить музей самой отвратительной еды.



По словам организаторов, в число экспонатов войдут любимое исландцами и очень своеобразное блюдо хаукарль, представляющее собой протухшее мясо акулы, азиатский фрукт дуриан, обладающий ярко выраженным и не самым приятным ароматом, а также сардинский сыр с опарышами.



Особое место в экспозиции займет и шведское национальное блюдо сюрстремминг - ферментированная при соблюдении особого режима сельдь, имеющая весьма специфический вкус и запах.



Предполагается, что большинство экспонатов поместят в специальные емкости, которые не будут пропускать запахи.



Автор: Злата Богатова

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