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Киселев подал заявление в полицию на автора статьи о его доме в Крыму


1.10.2018 23:05
Киселев подал заявление в полицию на автора статьи о его доме в КрымуФото: mger2020.ru

Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев обратился в полицию с заявлением на Владимира Мазурина, обвинив его в вымогательстве.

Как передают российские СМИ, поводом послужила публикация материала о вилле Киселева в крымском Коктебеле.

По словам Дмитрия Киселева, он уже подал в правоохранительные органы соответствующее заявление. Генеральный директор агентства "Россия сегодня" и ведущий телепрограммы "Вести недели" намерен привлечь Владимира Мазурина к ответственности.

Как сообщает РБК, Киселев назвал Мазурина мошенником, который "берет цифры с потолка". Ранее ведущему был прислан этот материал как ультиматум. Опустившись до шантажа, автор статьи предлагал заключить с ним сделку. По словам Киселева, Мазурин говорил ему о том, что опубликует материал, если тот ему не заплатит.

Говоря о собственной вилле, Киселев отметил, что строительство дома было завершено еще около пятнадцати лет назад, когда журналист трудился на Украине.

По словам Мазурина, рассказавшего о случившемся "Новой газете", ранее в Феодосии был полностью изъят тираж газеты "Город24". В номер вошла статья, посвященная вилле в Коктебеле. Кроме того, своего поста после "звонка из Москвы" уже лишилась главный редактор этой газеты Елена Войтова. Отмечается, что в этой статье описывался дом, стоимость которого составляет "чуть менее двухсот миллионов рублей".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 201

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