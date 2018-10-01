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Киселев подал заявление в полицию на автора статьи о его доме в Крыму
1.10.2018 23:05
Фото: mger2020.ru
Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев обратился в полицию с заявлением на Владимира Мазурина, обвинив его в вымогательстве.
Как передают российские СМИ, поводом послужила публикация материала о вилле Киселева в крымском Коктебеле.
По словам Дмитрия Киселева, он уже подал в правоохранительные органы соответствующее заявление. Генеральный директор агентства "Россия сегодня" и ведущий телепрограммы "Вести недели" намерен привлечь Владимира Мазурина к ответственности.
Как сообщает РБК, Киселев назвал Мазурина мошенником, который "берет цифры с потолка". Ранее ведущему был прислан этот материал как ультиматум. Опустившись до шантажа, автор статьи предлагал заключить с ним сделку. По словам Киселева, Мазурин говорил ему о том, что опубликует материал, если тот ему не заплатит.
Говоря о собственной вилле, Киселев отметил, что строительство дома было завершено еще около пятнадцати лет назад, когда журналист трудился на Украине.
По словам Мазурина, рассказавшего о случившемся "Новой газете", ранее в Феодосии был полностью изъят тираж газеты "Город24". В номер вошла статья, посвященная вилле в Коктебеле. Кроме того, своего поста после "звонка из Москвы" уже лишилась главный редактор этой газеты Елена Войтова. Отмечается, что в этой статье описывался дом, стоимость которого составляет "чуть менее двухсот миллионов рублей".
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