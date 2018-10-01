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Напавший на посольство РФ украинский экс-министр пойман в Москве


1.10.2018 15:42
Напавший на посольство РФ украинский экс-министр пойман в МосквеФото: dsnews.ua

Сотрудниками московской полиции пойман экс-депутат Рады Николай Рудьковский, передает ТАСС.

Украинский деятель, в прошлом занимавший пост главы Минтранспорта, ранее принимал участие в нападении на российскую дипмиссию в Киеве. Рудьковского уже поместили в изолятор временного содержания.

Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Москвы отмечается, что Николая Рудьковского, который в прошлом был объявлен в розыск федерального уровня, полиция задержала еще на прошлой неделе. Это случилось на Новой Басманной улице.

Ранее СКР заочно предъявил обвинения в нападениях на российское посольство в Киеве шести украинским гражданам. Кроме бывшего депутата, среди них был активист объединения "Свобода" Владимир Назаренко, при нападении на посольство сорвавший установленный на здании дипмиссии РФ триколор.

Напомним, инцидент случился в июне 2014 года, когда группа лиц повредила фасад здания российской дипмиссии в украинской столице. Возле посольства тогда собрались порядка двухсот протестующих, которые перегородили ворота и завалили центральный вход старыми дверями и автомобильными покрышками. Выстроившись у забора, они требовали "прекратить вмешательство России во внутренние вопросы Украины". Общая сумма ущерба, который был причинен, составила четырнадцать миллионов рублей.

Автор: Злата Богатова

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