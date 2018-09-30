ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индонезии более 100 заключенных сбежали из разрушенной землетрясением тюрьмы
В Индонезии более 100 заключенных сбежали из разрушенной землетрясением тюрьмы
Пенкина обязали выплатить кредитору более 60 млн рублей
Пенкина обязали выплатить кредитору более 60 млн рублей
Иранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в Сирии
Иранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в Сирии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Иранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в СирииИранские военные атаковали экстремистов, причастных к теракту в Ахвазе, в Сирии
Театры из разных стран съехались в Пермь на фестиваль МакДонахаТеатры из разных стран съехались в Пермь на фестиваль МакДонаха
В Индонезии селевым потоком накрыло поселок: могли погибнуть около 2 тысяч человекВ Индонезии селевым потоком накрыло поселок: могли погибнуть около 2 тысяч человек
В Якутии пока не удается отыскать пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в горном районеВ Якутии пока не удается отыскать пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в горном районе
Порошенко: Киев хотел бы купить системы ПВО у СШАПорошенко: Киев хотел бы купить системы ПВО у США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Театры из разных стран съехались в Пермь на фестиваль МакДонаха


09:13
Театры из разных стран съехались в Пермь на фестиваль МакДонахаФото: delint.ru

Сегодня в Перми стартует театральный фестиваль Мартина МакДонаха.
 
Мероприятие проводится уже в третий раз, в нем будут участвовать театры из других стран, в частности, Грузии, Ирана, Казахстана, Чехии и целого ряда городов России.

Особое место в программе займут постановки легендарного чешского театра ČINOHERNÍ KLUB "Палачи" и "Безрукий из Спокэна". В прошлом артисты именно этого театра вместе с театральным режиссером Ондреем Соколом открыли для Европы малоизвестного в тот период МакДонаха.

Как передает ИА "Текст", наиболее популярной пьесой фестиваля стал спектакль "Сиротливый Запад". Прикамской публике представится уникальная возможность в ближайшие дни посмотреть шесть вариантов - на сцене ее представят российские артисты и их коллеги из Боснии и Герцеговины, Венгрии, Грузии, Ирана и Молдовы.

Театральный фестиваль будет продолжаться в течение недели. В Перми в эти дни по сложившейся уже традиции состоятся различные события, связанные с Ирландией, например, "парады рыжих" и вечера соответствующих танцев. К приему гостей готовятся и пабы прикамской столицы.

В качестве организатора международного смотра, как и прежде, выступает пермский театр "У Моста". Фестиваль проводится при поддержке регионального Минкультуры.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Песков рассказал об отдыхе Путина в ХакасииПесков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии
Собчак может побороться за пост губернатора ПетербургаСобчак может побороться за пост губернатора Петербурга
Чеченский боец призвал Макгрегора раскаяться и извинитьсяЧеченский боец призвал Макгрегора раскаяться и извиниться
В Ираке убили победительницу конкурса красотыВ Ираке убили победительницу конкурса красоты
Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи охотничьих собакКим Чен Ын подарил президенту Южной Кореи охотничьих собак

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 780


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru