Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Театры из разных стран съехались в Пермь на фестиваль МакДонаха

09:13

Фото: delint.ru



Сегодня в Перми стартует театральный фестиваль Мартина МакДонаха.



Мероприятие проводится уже в третий раз, в нем будут участвовать театры из других стран, в частности, Грузии, Ирана, Казахстана, Чехии и целого ряда городов России.



Особое место в программе займут постановки легендарного чешского театра ČINOHERNÍ KLUB "Палачи" и "Безрукий из Спокэна". В прошлом артисты именно этого театра вместе с театральным режиссером Ондреем Соколом открыли для Европы малоизвестного в тот период МакДонаха.



Как передает ИА "Текст", наиболее популярной пьесой фестиваля стал спектакль "Сиротливый Запад". Прикамской публике представится уникальная возможность в ближайшие дни посмотреть шесть вариантов - на сцене ее представят российские артисты и их коллеги из Боснии и Герцеговины, Венгрии, Грузии, Ирана и Молдовы.



Театральный фестиваль будет продолжаться в течение недели. В Перми в эти дни по сложившейся уже традиции состоятся различные события, связанные с Ирландией, например, "парады рыжих" и вечера соответствующих танцев. К приему гостей готовятся и пабы прикамской столицы.



В качестве организатора международного смотра, как и прежде, выступает пермский театр "У Моста". Фестиваль проводится при поддержке регионального Минкультуры.



Автор: Злата Богатова

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