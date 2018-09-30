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В Якутии пока не удается отыскать пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в горном районе
07:08
Фото: voinov.by
В Якутии продолжают искать летчика, совершившего жесткую посадку в ущелье.
Поисково-спасательные мероприятия проводятся в Момском районе республики.
По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток", на связь летчик больше не выходил. Вероятно, у него на сегодняшний день уже полностью разрядился GPS-трекер, предназначенный для спутникового отслеживания координат. Сотрудники МЧС продолжают вести поиск ущелья, где может находиться пилот.
Ранее к месту предполагаемого нахождения пилота направлена группа спасателей на вездеходах. Велись облеты местности, однако пока пилота найти не удалось. Из-за нелетной погоды осмотр с воздуха накануне приостановлен. В районе крушения была пасмурная погода, выпал снег. Температура воздуха понизилась до отметки -3 градуса. При этом скорость порывов ветра составляет до 13 м/с.
Напомним, летчик получил травмы в результате жесткой посадки. Капитан воздушного судна по имевшемуся у него спутниковому телефону сообщил о случившемся в экстренные службы. Выйдя на связь, он рассказал, что находится в ущелье.
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