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Порошенко: Киев хотел бы купить системы ПВО у США
30.9.2018 23:36
Фото: hronika.info
В Киеве задумались о приобретении системы ПВО у Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Как заявил украинский лидер Петр Порошенко, российскому руководству необходимо знать, что им придется заплатить "более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию".
Киевские власти хотели бы приобрести у американцев системы противовоздушной обороны, сообщил глава украинского государства в интервью телевизионному каналу CNN. Петр Порошенко, говоря на английском языке, отметил, что на его страной якобы нависла угроза - имеется вероятность того, что Россия осуществит массированную атаку, в которой будет задействована авиация.
Порошенко заявил о том, что Киеву необходимо это вооружение для того, чтобы в Москве осознали: если российские власти "решат пересечь еще одну красную линию", атаковав территорию соседнего государства, придется заплатить "гораздо более высокую цену".
При этом украинский лидер отметил, что речь не идет о просьбах защитить страну с помощью американских военных. Киев лишь просит Вашингтон об установлении эффективного сотрудничества, которое позволит обеспечить глобальную безопасность. И лидирующую роль в этом взаимодействии, подчеркнул Порошенко, будут играть Соединенные Штаты.
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