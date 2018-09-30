Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД Ирана: Вашингтону стоит полностью пересмотреть политику на Ближнем Востоке

30.9.2018 23:19

Фото: timesofisrael.com



Руководству Соединенных Штатов необходимо полностью пересмотреть собственную политику на Ближнем Востоке, убежден глава иранского МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.



Своим мнением министр поделился в интервью CBS.



По словам Зарифа, нынешний руководитель американского Госдепа Майкл Помпео "предпринял все неверные шаги по отношению к Ирану". Властям Соединенных Штатов нужно задуматься о пересмотре своей политики в отношении ближневосточного региона, подчеркнул иранский министр.



Напомним, ранее Помпео выразил намерение оказать беспрецедентного уровня давление на Тегеран. По словам главы американского Госдепа, речь могла идти о самом жестком за всю историю режиме ограничений. Избежать этого Иран сможет лишь кардинально изменив свой политический курс. Госсекретарь при этом выдвигал двенадцать условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе. Пункты касались не только ядерной отрасли, но и геополитических вопросов.



Иранский дипломат подчеркнул, что попытки Вашингтона отговорить другие государства от сотрудничества с Тегераном в Иране расценивают как призыв к нарушению норм международного права.



Автор: Злата Богатова

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