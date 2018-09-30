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Песков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии
30.9.2018 22:04
Фото: vk.me
Глава российского государства Владимир Путин отдохнул в тайге Хакасии.
Как передают СМИ, президент сделал непродолжительную остановку, возвращаясь с проходившего в Таджикистане саммита лидеров стран СНГ.
Владимир Путин, возвращаясь из столицы Таджикистана, решил остановиться в Хакасии, чтобы немного отдохнуть от напряженного рабочего графика. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства провел в регионе субботу, 29 сентября. После непродолжительного отдыха в условиях тайги Путин направился в Сочи.
Напомним, в конце августа лета Путин отдыхал в горном районе Тувы. Около года назад Путин уже проводил свободное время в этом регионе. Как рассказывал позднее Песков, российский лидер отправился тогда на рыбалку, в ходе которой "гонялся за щукой". Президент также успел покататься на квадроцикле и даже искупаться в горном водоеме.
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