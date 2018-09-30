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Пушков назвал «бредом» слова Зинке о морской блокаде России
30.9.2018 15:35
Фото: fedpress.ru
"Полным бредом" назвал заявление американского министра Райана Зинке Алексей Пушков, возглавляющий комитет Совета Федерации по информационной политике.
Напомним, ранее министр МВД США заговорил о возможной морской блокаде РФ.
По словам Алексея Пушкова, подобные действия со стороны Соединенных Штатов, если рассматривать их с точки зрения международного права можно считать равносильными "объявлению войны". Прокомментировав высказывания американского деятеля, российский политик напомнил о заявлениях бывшей главы Аляски Сары Пейлин. Как отметил Пушков, он говорила о том, что "хорошо знает" нашу страну - в ясный день она ее видела с берегов своего штата.
Как уже сообщалось, глава американского МВД ранее назвал морскую блокаду в числе допустимых, на его взгляд, мер в целях ограничения деятельности РФ на рынке энергоносителей. При этом Райан Зинке подчеркивал, что суть возможных методов воздействия на Москву и Тегеран, которые сейчас рассматриваются американским руководством, заключается в их вытеснении с мирового энергетического рынка, и осуществить это вполне реально, ведь Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком в нефтегазовой отрасли.
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