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Глава МВД США заговорил о морской блокаде России‍


10:33
Глава МВД США заговорил о морской блокаде России‍Фото: nc4.info

Глава американского МВД не исключает возможность морской блокады РФ в целях помешать поставкам нефти и газа.

С соответствующим заявлением Райан Зинке выступил в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Американский министр назвал морскую блокаду в числе допустимых, на его взгляд, мер в целях ограничения деятельности РФ на рынке энергоносителей. Как передает портал Washington Examiner, Райан Зинке также отметил, что российская экономика в значительной степени зависит от объема продаж энергоносителей.

По словам Зинке, суть возможных методов воздействия на Москву и Тегеран, которые сейчас рассматриваются американским руководством, заключается в их вытеснении с мирового энергетического рынка. Сделать это вполне реально, так как США являются крупнейшим поставщиком в нефтегазовой отрасли, утверждал при этом министр.

Американская сторона располагает возможностью при помощи флота "гарантировать, что морские пути сообщения свободны". В случае необходимости может быть введена и блокада, которая гарантирует непопадание их энергоносителей на мировой рынок.

Выступая в Пенсильвании, руководитель американского ведомства также отметил, что использование метода фрекинга для добычи углеводородов привело к тому, что сейчас Вашингтон имеет преимущество над Ираном и Россией, ведь энергетическая зависимость Соединенных Штатов существенно уменьшилась.

Автор: Злата Богатова

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