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На окраине Горловки трое детей погибли, подорвавшись на мине
14:19
Фото: rl0.ru
В окрестностях донбасской Горловки трое детей подорвались на мине, заявили представители руководства ДНР.
Согласно имеющимся данным, трое ребят от полученных ранений скончались на месте.
Трое детей были смертельно ранены в результате подрыва на мине в пригороде Горловки, расположенной неподалеку от Донецка. Одного ребенка с травмами экстренно госпитализировали. Сведений о состоянии пострадавшего из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства трагедии выясняются в ходе начатой служебной проверки, заявили представители руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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