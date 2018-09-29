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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи охотничьих собак
13:08
Фото: animalpicture.online
В рамках состоявшегося в Пхеньяне межкорейского саммита Ким Чен Ын преподнес южно-корейскому коллеге необычный презент - охотничьих собак.
Как сообщают зарубежные СМИ, двух высокопородных животных уже доставили во дворец Мун Чжэ Ина.
Лидер КНДР подарил иностранному коллеге двух охотничьих псов. Собаки, преподнесенные президенту Южной Кореи, являются представителями породы пхунсан. Пресс-служба южнокорейского лидера уже опубликовала снимки хвостатых подарков. Уточняется, что животные успешно прошли карантинный осмотр. В настоящее время они уже находятся во дворце главы государства.
Самец получил имя Сонган, а самка была названа Коми. Как напомнили представители администрации Мун Чжэ Ина, президент уже имеет такого пса, его питомца зовут Мару.
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