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В метро Москвы под колесами поезда погиб 39-летний украинец
29.9.2018 22:41
Фото: vk.me
В Москве под колесам поезда метро погиб мужчина, передают российские СМИ.
Трагический инцидент зафиксирован на станции "Тверская" столичной подземки. Об обстоятельствах случившегося рассказали представители правоохранительных органов.
Как стало известно, мужчина, стоял на краю платформы. Когда подъезжал поезд, он внезапно споткнулся и потерял равновесие. В результате мужчина упал на пути прямо перед поездом.
Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, однако расстояние уже было слишком маленьким - остановить поезд он не смог. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте. Личность погибшего уже установлена - он был украинским гражданином.
Как уточняется на странице подземки в Twitter, после ЧП пришлось увеличить интервалы движения поездов на центральном участке Замоскворецкой линии.
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