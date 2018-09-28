|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
НАСА: к Земле летит астероид размером с Биг-Бен
22:01
Фото: livejournal.com
В американском космическом агентстве НАСА сообщают о довольно крупном астероиде, который стремительно приближается к нашей планете.
Точные размеры этого объекта пока не называются. Известно лишь, что он достаточно большой.
К Земле летит астероид SP1, сообщает Daily Express со ссылкой на представителей НАСА. Предполагается, что длина объекта может составлять до полутора сотен метров. По мнению экспертов, астероид сравним по размерам с Биг-Беном или лондонским колесом обозрения.
Известно, что SP1 в настоящее время движется со скоростью порядка 60 000 км/ч. Максимально приблизится к Земле он уже третьего октября. Как предполагают специалисты, наименьшим расстоянием в этот момент может стать 5,87 миллиона километров. Для сравнения - это более чем в пятнадцать раз больше расстояния от Земли до Луны.
Вместе с тем, последствия столкновения этого объекта с нашей планетой могут оказаться катастрофическими, предостерегают американские эксперты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|