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В Иране около 300 человек отравились спиртным, более 20 погибли
29.9.2018 21:16
Фото: livincool.com
В Иране произошло массовое отравление алкоголем, передают зарубежные СМИ.
По данным местных властей, в медицинские учреждения были экстренно доставлены около трехсот пострадавших. Более двадцати человек погибли.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей Службы спасения Ирана, спиртным отравились по меньшей мере 290 человек, которые были экстренно доставлены в больницы.
Двадцать четыре пациента скончались, у трех врачи на фоне сильнейшего отравления зафиксировали необратимое поражение головного мозга.
По данным РИА Новости, на сегодняшний день в больницах остаются более двухсот пострадавших. Пятнадцать пациентов находятся в реанимации.
Случаи отравления недоброкачественным алкоголем случились на территории целого ряда иранских провинций, в частности, Альборз, Бойерахмед и Хормозган.
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