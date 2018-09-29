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Британец с искусственным пенисом чуть не умер после первого секса
29.9.2018 18:02
Фото: shwemom.com
Перенесший операцию по пересадке бионического пениса житель Великобритании впал в кому вскоре после того, как впервые занялся сексом.
Как пишут британские СМИ, сначала 45-летний Эндрю Вэрдл и его 28-летняя подруга полагали, что он мог заразиться нейровирусом.
По словам Федры Фабиана, с которой встречается Эндрю Вэрдл, мужчина наконец смог заняться с ней сексом, однако вскоре его самочувствие резко ухудшилось. В течение нескольких дней британца лихорадило. Мужчина также страдал от рвоты, но полагал, что речь идет о неком вирусе.
Спустя неделю мужчина потерял сознание и был экстренно госпитализирован. В момент поступления в больницу Эндрю впал в состояние комы. Врачам удалось вовремя вмешаться и оказать ему помощь. Сейчас мужчина идет на поправку. По мнению медиков, причиной ЧП могли стать проблемы с желчным пузырем. Вэрдлу рекомендовано в ближайшее время провести хирургическую операцию по удалению этого органа.
В раннем детстве у Вэрдла была диагностирована экстрофия мочевого пузыря и эписпадия — крайне редко встречающаяся аномалия развития. При этом врожденном заболевании половой орган либо полностью отсутствует, либо неправильно формируется. При появлении на свет у Вэрдла имелись лишь яички, однако позже врачи, взяв из руки пациента различные ткани - кожу, нервы и мышцы - смогли создать протез.
Операция по пересадке продолжалась в течение десяти часов и завершилась благополучно. Теперь мужчина может приводит половой орган в эрегированное состояние с помощью специальной кнопки. Как рассказывал сам Вэрдл, орган действует достаточно хорошо, поэтому он полон надежд на "светлое будущее с Федрой". Мужчина признавался, что мечтает о том, чтобы у него родился ребенок.
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