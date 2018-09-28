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США закрывают дипмиссию в иракской Басре после массовых митингов
17:13
Фото: profi-forex.org
В американском Госдепартаменте приняли решение о закрытии дипмиссии в иракской Басре.
Как заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт, жителям региона теперь будет необходимо обращаться в посольство США в Багдаде.
Объявив о закрытии дипмиссии, Хезер Науэрт не стала говорить о причинах такого решения. Дипломат лишь уточнила, что госсекретарь Майк Помпео уже отдал распоряжение о том, чтобы сотрудники покинули консульство в Басре.
Предположительно, изменения могут быть связаны с массовыми акциями протеста, которые охватили Басру в первой половине сентября. Требуя улучшения ситуации со снабжением питьевой водой и электричеством, митингующие атаковали дипломатические здания, включая представительство Соединенных Штатов, а также административные объекты и офисы проиранских политических партий. В результате в город для наведения порядка были направлены армейские подразделения.
Несколько дней назад в Басре была расстреляна руководительница местного центра по правам человека. Гражданскую активистку убили из проезжавшего мимо автомобиля.
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