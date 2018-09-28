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В Международный суд ООН подан иск от Палестины против США
10:52
Фото: livejournal.com
Палестинское руководство обратилось в Международный суд ООН, подав иск против Соединенных Штатов.
Как указано в заявлении, решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим нарушает положения Венской конвенции.
Представители официальной Палестины подали в Международный суд ООН иск к руководству Соединенных Штатов из-за переноса американской дипмиссии в Иерусалим. В минувшую пятницу был распространен соответствующий пресс-релиз, сообщает ТАСС.
По мнению палестинской стороны, перемещение американской дипмиссии нарушает положения Венской конвенции, принятой в 1961 году. В документе содержится требование признать этот факт. Международный суд ООН должен постановить, чтобы Вашингтон вывел дипломатическую миссию из Иерусалима, а также соблюдал все международные обязательства. Кроме того, в заявлении сказано о том, что американскому руководству в будущем необходимо воздерживаться от нарушения обязательств, и суд должен обязать Вашингтон предоставить гарантии неповторения таких незаконных действий.
Напомним, 6 декабря прошлого года американский президент Дональд официально Трамп объявил о признании права Израиля на перенос столицы в Иерусалим. В связи с этим Госдепу было поручено приступить к подготовке соответствующего переноса американского посольства, подчеркивал глава США.
Глава РФ Владимир Путин во время разговора с турецким коллегой Реджепой Тайипом Эрдоганом выражал серьезную обеспокоенность из-за решения президента Соединенных Штатов. Глава Турции в ответ высказал схожее мнение. Кроме того, Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовал от Вашингтона изменить позицию по этому вопросу, а также обращался с призывом о международном признании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
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