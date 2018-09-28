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Бразильский подросток расстрелял высмеивавших его одноклассников
10:07
Фото: haber3.com
В Бразилии учащийся средней школы расстрелял одноклассников. Ранения получили двое подростков.
ЧП случилось на территории штата Парана, расположенного в южной части страны, передает телевизионный канал Globo.
Согласно официальным данным, в результате ЧП пострадали двое школьников. Состояние одного из юношей врачи оценивают как тяжелое. По факту инцидента уже проводят проверку правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося выясняются.
В ходе начатого расследования выяснилось, что выстрелы в здании школы прогремели ранним утром, сразу после того, как начался первый урок. Предположительно, пятнадцатилетний стрелок действовал с сообщником. Обоих парней уже задержали.
По версии следствия, мотивом преступления могло стать желание отомстить одноклассникам, которые насмехались над школьником. Предположительно, юноша принес оружие в школу из дома.
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