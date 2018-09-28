Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Десятки тысяч сооружений майя обнаружены учеными в джунглях Гватемалы

28.9.2018 23:16

Фото: livejournal.com



В джунглях Гватемалы обнаружены многочисленные сооружения периода майя. Как передают зарубежные СМИ, речь идет о десятках тысяч объектов, которые нуждаются в изучении и могут представлять большой научный интерес.



В Американской ассоциации содействия науке обнародовали отчет о первых результатах анализа лазерной аэросъемки, которая проводилась на территории Гватемалы. Как оказалось, специалистам удалось обнаружить более шестидесяти тысяч ранее неизвестных сооружений цивилизации майя. Все они спрятаны в джунглях. В отчете указывается, что исследователи ранее провели анализ более двух тысяч квадратных километров. Работы проводились в заповедника Maya Biosphere Reserve, который расположен в гватемальском департаменте Петен. Специалисты применяли технологию лидара - лазерного оптического локатора.



По словам ученых, анализируя полученные материалы, они уже детализировали некие сведения о цивилизации майя. В частности, специалисты пришли к выводу, что на указанной территории в поздний классический период (с 650 по 800 годы н.э.) проживало порядка одиннадцати миллионов человек - примерно вдвое больше, чем ученые считали еще недавно. Кроме того, исследователи установили, что сеть прекрасно построенных дорог связывала практически все населенные пункты майя, даже самые маленькие и далеко расположенные. Благодаря анализу также удалось выявить укрепления, созданные во многих городах и поселках.



Немаловажно, что специалисты обнаружили факты, подтверждающие гипотезу о глубоких научных познаниях, которым обладал этот народ. По словам экспертов, майя было под силу искусственно приспособить к эффективному ведению сельского хозяйства заболоченные низменности, считавшиеся непригодными для жизни.



Автор: Злата Богатова

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