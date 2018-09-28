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Под Оренбургом "черные копатели" варварски разграбили уникальные древние курганы


28.9.2018 20:19
Под Оренбургом "черные копатели" варварски разграбили уникальные древние курганыФото: livejournal.com

В Оренбургской области так называемые "черные копатели" разграбили древние курганы, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные власти.

Неизвестные повредили уникальные захоронения, расположенные близ населенного пункта Дедуровка.

Объекты, о которых идет речь, ранее были внесены в перечень культурного наследия федерального значения. Как рассказали в региональном Минкультуры, злоумышленники разграбили курганное поле "Высокая могила" - "Студеникин Маар", где каждый год организуются археологические экспедиции.

По мнению специалистов, "в этом месте сконцентрирован великий пласт истории", нуждающийся в тщательном изучении и представляющий колоссальный научный интерес.

Отмечается, что уникальный археологический памятник "Высокая могила" высотой 7,5 метра и диаметром 130 метров" был существенно поврежден из-за применения гусеничной и землеройной техники, которую использовали преступники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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