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Под Оренбургом "черные копатели" варварски разграбили уникальные древние курганы
28.9.2018 20:19
Фото: livejournal.com
В Оренбургской области так называемые "черные копатели" разграбили древние курганы, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные власти.
Неизвестные повредили уникальные захоронения, расположенные близ населенного пункта Дедуровка.
Объекты, о которых идет речь, ранее были внесены в перечень культурного наследия федерального значения. Как рассказали в региональном Минкультуры, злоумышленники разграбили курганное поле "Высокая могила" - "Студеникин Маар", где каждый год организуются археологические экспедиции.
По мнению специалистов, "в этом месте сконцентрирован великий пласт истории", нуждающийся в тщательном изучении и представляющий колоссальный научный интерес.
Отмечается, что уникальный археологический памятник "Высокая могила" высотой 7,5 метра и диаметром 130 метров" был существенно поврежден из-за применения гусеничной и землеройной техники, которую использовали преступники.
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