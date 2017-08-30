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В Пентагоне заявили, что готовы к операциям на Ближнем Востоке
10:36
Фото: mail.ru
На сегодняшний день Соединенные Штаты готовы к проведению военных операций на территории Ближневосточного региона. Как передает РИА Новости, об этом заявили в центральном командовании страны. Указывалось, что на фоне вывода комплексов противоракетной обороны из ряда стран американская сторона будет реагировать на складывающуюся в регионе обстановку.
В газете The Wall Street Journal ранее появилась публикация о том, что США приступили к частичному выводу комплексов, которые сейчас пока размещены на территории ряда арабских стран. Со ссылкой на информированные источники в Пентагоне уточнялось, что американская сторона намерена сосредоточить свои усилия на других угрозах, включая те, которые могут исходить от РФ и КНР.
По данным представителей американского военного ведомства, уже в течение октября из Бахрейна, Иордании и Кувейта предполагается вывести не менее четырех батарей комплексов Patriot.
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