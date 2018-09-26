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Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия‍


08:02
Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия‍Фото: novosti.az

Крушение российского военного самолета Ил-20 могло иметь более серьезные последствия, заявил израильский премьер-министр.

При этом Нетаньяху заявил о том, что еврейское государство хотело бы сохранить военные контакты с РФ в Сирии.

Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, гибель Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября могла привести к более серьезным последствиям. Политик говорил об этом в ходе брифинга, состоявшегося после его переговоров с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Встреча американского лидера и представителя израильского руководства состоялась в рамках Генассамблеи ООН.

По словам Нетаньяху, он обращался к Трампу с некими просьбами, и все они были удовлетворены - лидер США "отдал однозначные инструкции", отметил израильтянин. Власти еврейского государства намерены продолжать противодействовать закреплению в САР иранских военных, а также заинтересованы в сохранении контактов с российской стороной, указал израильский премьер.

Ранее пресс-служба Нетаньяху раскрыла содержание его разговора с главой российского государства. Как стало известно, представитель руководства еврейского государства беседовал с Путиным на тему С-300. В ходе этого разговора, он, в частности, заявил о том, что готовящаяся передача комплекса С-300 может негативно сказаться на обстановке в регионе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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