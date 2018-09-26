|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия
08:02
Фото: novosti.az
Крушение российского военного самолета Ил-20 могло иметь более серьезные последствия, заявил израильский премьер-министр.
При этом Нетаньяху заявил о том, что еврейское государство хотело бы сохранить военные контакты с РФ в Сирии.
Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, гибель Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября могла привести к более серьезным последствиям. Политик говорил об этом в ходе брифинга, состоявшегося после его переговоров с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Встреча американского лидера и представителя израильского руководства состоялась в рамках Генассамблеи ООН.
По словам Нетаньяху, он обращался к Трампу с некими просьбами, и все они были удовлетворены - лидер США "отдал однозначные инструкции", отметил израильтянин. Власти еврейского государства намерены продолжать противодействовать закреплению в САР иранских военных, а также заинтересованы в сохранении контактов с российской стороной, указал израильский премьер.
Ранее пресс-служба Нетаньяху раскрыла содержание его разговора с главой российского государства. Как стало известно, представитель руководства еврейского государства беседовал с Путиным на тему С-300. В ходе этого разговора, он, в частности, заявил о том, что готовящаяся передача комплекса С-300 может негативно сказаться на обстановке в регионе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|