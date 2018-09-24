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После решения о передаче Сирии ЗРК С-300 Нетаньяху звонил Путину
08:30
Фото: livejournal.com
Пресс-служба израильского премьер-министра Нетаньяху раскрыла содержание его разговора с главой российского государства, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, представитель руководства еврейского государства беседовал с Путиным на тему С-300.
В ходе разговора с главой РФ Владимиром Путиным израильский премьер-министр, в частности, заявил о том, что готовящаяся передача комплекса С-300 может негативно сказаться на обстановке в регионе. По мнению израильского деятеля, не исключен рост напряженности, сообщает пресс-служба Израиля Биньямина Нетаньяху.
Представитель израильских властей выразил опасения, что вооружение, переданное Россией, якобы может оказаться в распоряжении неких "безответственных лиц". При этом Нетаньяху подчеркнул, что еврейское государство намерено продолжать защиту собственных интересов.
По словам Нетаньяху, Израиль не причастен к трагедии, случившейся с российским Ил-20 у берегов Сирии. Политик заявил о том, что ответственность за крушение самолета и гибель военнослужащих лежит исключительно на Сирии и Иране, который оказывает дестабилизирующее действие на обстановку в регионе.
В минувший понедельник, 24 сентября, пресс-служба Кремля сообщила о переговорах Путина с Нетаньяху. Телефонная беседа состоялась по инициативе израильской стороны. Подчеркивалось, что в Москве убеждены в виновности израильтян в недавнем инциденте.
Ранее глава отечественного оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о передаче сирийским военным зенитного ракетного комплекса С-300. По словам министра, это произойдет в течение двух недель.
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