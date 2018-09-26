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Глава США рассказал о «невероятных» письмах от лидера КНДР
06:55
Фото: sibnovosti.ru
"Невероятными" назвал два послания, полученные им от лидера КНДР Ким Чен Ына, американский президент Дональд Трамп.
Лидер Соединенных Штатов поделился своими впечатлениями во время выступления во время проходящей сейчас Генассамблеи ООН.
По словам Дональда Трампа, он "получил два невероятных письма от председателя Ким Чен Ына". В этих посланиях великолепно передано, как лидер Северной Кореи хочет добиться сделки о денуклеаризация КНДР. Одно из посланий американский президент даже назвал настоящим "произведением искусства".
Американский лидер отметил, что никогда не рассматривал всерьез планы о военных действиях с Северной Кореей. Как подчеркнул Трам, именно предыдущая администрация Соединенных Штатов была способна развязать войну с КНДР. Вместе с тем, Трамп отметил, что не будет строго выставлять Северной Корее крайние сроки.
В течение последнего года руководству двух стран уже удалось договориться о прекращении ядерных испытаний в целях стабилизации обстановки в регионе. В результате длительных и тщательно подготовленных переговоров была организована первая в истории встреча лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи, состоялся очередной межкорейский саммит, а власти КНДР приняли решение о демонтаже полигона, созданного для ракетных испытаний.
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