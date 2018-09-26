Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава США рассказал о «невероятных» письмах от лидера КНДР

06:55

Фото: sibnovosti.ru



"Невероятными" назвал два послания, полученные им от лидера КНДР Ким Чен Ына, американский президент Дональд Трамп.



Лидер Соединенных Штатов поделился своими впечатлениями во время выступления во время проходящей сейчас Генассамблеи ООН.



По словам Дональда Трампа, он "получил два невероятных письма от председателя Ким Чен Ына". В этих посланиях великолепно передано, как лидер Северной Кореи хочет добиться сделки о денуклеаризация КНДР. Одно из посланий американский президент даже назвал настоящим "произведением искусства".



Американский лидер отметил, что никогда не рассматривал всерьез планы о военных действиях с Северной Кореей. Как подчеркнул Трам, именно предыдущая администрация Соединенных Штатов была способна развязать войну с КНДР. Вместе с тем, Трамп отметил, что не будет строго выставлять Северной Корее крайние сроки.



В течение последнего года руководству двух стран уже удалось договориться о прекращении ядерных испытаний в целях стабилизации обстановки в регионе. В результате длительных и тщательно подготовленных переговоров была организована первая в истории встреча лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи, состоялся очередной межкорейский саммит, а власти КНДР приняли решение о демонтаже полигона, созданного для ракетных испытаний.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:36 Австралия и Нидерланды доверяют экспертам ССГ, расследовавшим крушение «Боинга» над Донбассом

Австралия и Нидерланды доверяют экспертам ССГ, расследовавшим крушение «Боинга» над Донбассом 08:02 Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия‍

Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия‍ 07:50 Лавров: Лондону есть что скрывать по делу о нападении на Скрипалей

Лавров: Лондону есть что скрывать по делу о нападении на Скрипалей 26.9.2018 23:06 Трамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в США

Трамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в США 26.9.2018 11:57 Минобороны Японии создает сверхзвуковые планирующие бомбы