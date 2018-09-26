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Замдекана юрфака МГУ выпустят из СИЗО под 40-миллионный залог
26.9.2018 23:19
Фото: vk.me
Замдекана юридического факультета МГУ отпущен из СИЗО под залог, сумма которого составила сорок миллионов рублей, передает агентство "Интерфакс".
Решение об изменении меры пресечения было принято Мосгорсудом в среду, 26 сентября.
Как стало известно, задержанного минувшим летом по делу об особо крупном мошенничестве Владимира Степанова-Егиянца выпустили под залог. По данным пресс-службы Мосгорсуда, сумма составила сорок миллионов рублей. Сразу после того, как на депозитный счет Мосгорсуда поступят денежные средства, замдекана юрфака МГУ сможет покинуть СИЗО. В случае, если этого не произойдет, Степанову-Егиянцу предстоит оставаться за решеткой вплоть до 20 октября.
Напомним, заместитель декана юридического факультета МГУ был задержан, а вскоре арестован летом этого года. По версии следствия, Владимира Степанова-Егиянца подозревают в многомиллионных махинациях - он является фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате. Первоначально в столичном Тверском суде, который удовлетворил ходатайство следственных органов, было вынесено решение об аресте до 7 сентября.
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