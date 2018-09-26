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В больнице скончался пострадавший в аварии гонщик ралли «Санкт-Петербург»


26.9.2018 10:23
В больнице скончался пострадавший в аварии гонщик ралли «Санкт-Петербург»Фото: livejournal.com

В больнице скончался участник ралли "Санкт-Петербург", получивший тяжелые травмы при аварии на спецучастке "Шалаш".

Сведения о кончине пилота экипажа No 28 Александра Соловьева подтвердила Ольга Сивачева, которая возглавляет региональную Федерацию Автоспорта.

Авария, в которой получил смертельные ранения Александр Соловьев, случилась в первый день ралли, 21 сентября. Гоночный автомобиль, преодолевая один из скоростных участков, врезался в дерево. Причиной ЧП стала ошибка пилотирования. Отмечается, что в результате инцидента машина была серьезно повреждена.

Пострадавших спортсменов сразу после аварии доставили в больницу Сестрорецка. Сегодня стало известно о гибели пилота Александра Соловьева. Гонщик скончался, несмотря на все усилия врачей - травмы оказались слишком тяжелыми.

По данным ряда источников, в момент госпитализации врачи оценивали как более тяжелое состояние штурмана Александры Крыловой, у которой сломанным ребром проткнуло легкое. Девушку экстренно прооперировали в тот же день. По словам хирургов, вмешательство прошло благополучно.

Напомним, 14-й этап Кубка России был открыт на Дворцовой площади Северной столицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 213

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