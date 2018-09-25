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Лавров отреагировал на внезапное появление Порошенко в его переговорной
08:58
Фото: livejournal.com
Глава отечественного дипломатического ведомства в шутливой форме прокомментировал оплошность украинского президента, который вошел в помещение российской делегации.
Как предположил Сергей Лавров, вероятно, Петр Порошенко "с туалетом перепутал".
Российский министр прокомментировал внезапное появление украинского президента в переговорной комнате, выделенной для отечественных дипломатов на сессии Генассамблеи ООН. Как передает "Коммерсант", Сергей Лавров пошутил, что Петр Порошенко, случайно зайдя в помещение, "наверное, с туалетом перепутал".
Уточняется, что украинский лидер в действительности шел на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества".
Ранее стало известно о выступлении американского президента Дональда Трампа, которое было встречено смехом в зале. Глава Соединенных Штатов, рассказывая о достижениях своей администрации, признался, что не ожидал такой реакции.
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