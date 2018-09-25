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Выступление Трампа на Генассамблее ООН зал встретил смехом
25.9.2018 23:14
Фото: amic.ru
Смехом встретили рассказ Трампа о достижениях его администрации на Генеральной ассамблее ООН, передают зарубежные СМИ.
Президент США признался, что подобная реакция собравшихся стала для него неожиданной.
Американский лидер Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, начал свою речь со слов о значительном прогрессе, которого добилась его страна при нынешнем руководстве. По мнению главы государства, за период нахождения его у власти, то есть менее чем за два года президентская администрация сумела сделать "больше, чем почти что любая администрация" в американской истории. В зале на это отреагировали смехом.
Выдержав паузу и улыбнувшись, Трамп сказал, что "не ожидал такой реакции, но ничего". После этого смех в зале стал громче, начали раздаваться аплодисменты.
Напомним, не так давно Трамп выражал уверенность в том, что уже смог сдержать свое громкое предвыборное обещание и сделать США вновь великими. Свое мнение он подкрепил такими доказательствами, как устойчивый рост фондовых рынков, снижение безработицы и существенное усиление мощи американской армии.
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