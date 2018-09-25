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В Перу автобус после ДТП упал с обрыва: погибли более 20 человек
08:48
Фото: radikal.com.tr
На юго-востоке Перу не менее двадцати человек стали жертвами дорожной аварии с участием пассажирского автобуса.
По предварительным данным, трагедия произошла на одной из горных дорог перуанской провинции Чумбивилкас.
Представители местных властей подтвердили информацию о том, что в результате падения автобуса с обрыва погибли двадцать три человека. Транспортное средство сорвалось с проезжей части, следуя по одной из автотрасс Перу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как информирует местный телевизионный канал Canaln, крупная авария произошла вечером минувшего понедельника, 24 сентября. Первоначально поступили сведения о семи жертвах. Отмечается, что ЧП случилось в административных пределах департамента Куско. Высота обрыва, с которого упал автобус, составляет около двухсот метров.
В ряде источников со ссылкой на полицию появились сообщения о том, что водитель автобуса потерял управление после столкновения с машиной. Водитель второго транспортного средства с места аварии скрылся.
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