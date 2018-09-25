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В Ижевске арестован врач, обвиняемый в изнасиловании пациентки


08:28
В Ижевске арестован врач, обвиняемый в изнасиловании пациенткиФото: vk.me

В Удмуртии взят под стражу врач, подозреваемый в изнасиловании пациентки.

Ранее в отношении сотрудника одной из больниц Ижевска было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.

Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента республики, врача-отоларинголога арестовали на два месяца. Адвокаты медика выразили намерение обжаловать это судебное решение.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина 1965 года рождения, работавший врачом-отоларингологом в одной из больниц Ижевска, обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, медик, будучи нетрезвым, напал на молодую пациентку.

Пострадавшая от действий врача женщина за день до этого перенесла хирургическое вмешательство, поэтому не смогла дать отпор насильнику, подчеркнули представители правоохранительных органов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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