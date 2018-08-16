Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп: США вновь стали великой страной

21:59

Фото: focus.de



Американский лидер убежден, что уже успел сдержать громкое предвыборное обещание, передает ТАСС. По словам Дональда Трампа, за полуторагодовалый срок пребывания его в должности главы государства он сделал Соединенные Штаты великой державой.



Как отметил политик в своем Twitter, его предвыборный лозунг на сегодняшний день уже полностью воплотился в жизнь. В качестве доказательства этого Дональд Трамп указал на устойчивый рост фондовых рынков, понижение уровня безработицы и значительное укрепление мощи американской армии.



Президент сделал это заявление после высказываний одного из своих главных оппонентов, демократа Эндрю Куомо, который занимает пост губернатора штата Нью-Йорк. Ранее он заговорил о том, что не считает Соединенные Штаты великими. При этом Куомо подчеркивал, что Америка в прошлом "никогда не была такой уж великой".



Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, которые проходили 8 ноября 2016 года. Официальное вступление в должность нового главы государства состоялось 20 января 2017 года. Во время ходе избирательной кампании Трамп говорил о том, что намерен "сделать Америку снова великой", подразумевая под этим возрождение промышленной сферы и формирование новых рабочих мест, протекционистские меры в международной торговле, смягчение налогообложения для бизнеса и серьезное ужесточение миграционной политики. Кроме того, Трамп говорил о пересмотре целого ряда направлений внешней политики Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

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