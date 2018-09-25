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Житель Казахстана поймал первоклассника, выпавшего из окна 10 этажа
25.9.2018 22:48
Фото: frankivchany.if.ua
В Астаны мужчина спас соседского ребенка, который выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже.
В Сети распространился видеоматериал, на кадрах которого запечатлено, как ловят мальчика.
Жителю Астаны удалось поймать сына соседей, проживающих на десятом этаже, который сорвался с высоты. Как передает Sputnik Казахстан, ЧП случилось накануне, 24 сентября.
Ребенок, оставленный в квартире без присмотра, захотел выйти погулять. Дверь открыть ему не удалось, поэтому мальчик решил разрезать москитную сетку, установленную на окне. В результате ребенок выпал и повис, зацепившись за карниз и издавая испуганные крики.
Проживающий этажом ниже мужчина, услышав крики, доносившиеся с улицы, быстро сориентировался в ситуации. Открыв окно, мужчина смог поймать мальчика, когда тот сорвался. Схватив ребенка, он сразу же затащил его в свою квартиру.
Позже мужчина, спасший мальчика, рассказал журналистам о том, как это происходило. По его словам, с подобным ему пришлось столкнуться впервые. Встав поустойчивее и подставив руки, он приготовился ловить ребенка. Спустя несколько минут мальчик сорвался и "пролетел метра три". К счастью, сосед "смог его поймать удачно".
Мальчик в результате ЧП не пострадал.
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