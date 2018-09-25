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В Москве пройдет выставка-продажа литографий Дэвида Линча


25.9.2018 17:18
В Москве пройдет выставка-продажа литографий Дэвида ЛинчаФото: wp.com

В московском баре Noor Electro в октябре состоится выставка-продажа работ известного режиссера Дэвида Линча.

Как передают российские СМИ, пообщаться с культовым кинодеятелем можно будет уже в октябре.

Выставка работ американского режиссера Дэвида Линча будет проходить в новом московском Caffe Torino by Martini (бар Noor Electro) 4-7 октября. По данным The Village, мероприятие будет организовано в рамках pop-up-галереи "Follow the Art". Предполагается, что московской публике представят тридцать пять литографий, созданных Линчем. Предметы в последнее время находились в частной коллекции.

Как сообщают организаторы, поклонники режиссера даже смогут с ним пообщаться - во время открытия он выйдет на связь с Москвой по Skype. Отмечается, что Дэвид Линч не только поделится рассказом о своих творениях, но и будет отвечать на вопросы зрителей. Вход на мероприятие будет свободным. Стоимость работ, которые предлагаются к приобретению на выставке, пока не озвучивалась.

Напомним, осенью прошлого года Дэвид Линч запустил собственную линию ювелирных украшений, которая названа "Медитирующий глаз". Дебютная коллекция включала на тот момент лишь три предмета.

Автор: Злата Богатова

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