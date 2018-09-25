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В Москве пройдет выставка-продажа литографий Дэвида Линча
25.9.2018 17:18
Фото: wp.com
В московском баре Noor Electro в октябре состоится выставка-продажа работ известного режиссера Дэвида Линча.
Как передают российские СМИ, пообщаться с культовым кинодеятелем можно будет уже в октябре.
Выставка работ американского режиссера Дэвида Линча будет проходить в новом московском Caffe Torino by Martini (бар Noor Electro) 4-7 октября. По данным The Village, мероприятие будет организовано в рамках pop-up-галереи "Follow the Art". Предполагается, что московской публике представят тридцать пять литографий, созданных Линчем. Предметы в последнее время находились в частной коллекции.
Как сообщают организаторы, поклонники режиссера даже смогут с ним пообщаться - во время открытия он выйдет на связь с Москвой по Skype. Отмечается, что Дэвид Линч не только поделится рассказом о своих творениях, но и будет отвечать на вопросы зрителей. Вход на мероприятие будет свободным. Стоимость работ, которые предлагаются к приобретению на выставке, пока не озвучивалась.
Напомним, осенью прошлого года Дэвид Линч запустил собственную линию ювелирных украшений, которая названа "Медитирующий глаз". Дебютная коллекция включала на тот момент лишь три предмета.
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