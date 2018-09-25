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США: военная кампания против рохинджа в Мьянме была хорошо подготовлена
25.9.2018 13:28
Фото: kibrisyenigun.com
Армия Мьянмы вела скоординированную кампанию против представителей народности рохинджа, убеждены в Вашингтоне. Предполагается, что итоги расследования, проведенного в Соединенных Штатах, в будущем могут стать основанием для санкций либо других ограничительных мер в отношении официального Нейпьидо.
Американская администрация по итогам собственного расследования установила, что вооруженные силы Мьянмы могли вести скоординированную кампанию, которая была направлена против мусульман из народности рохинджа. Конфиденциальный доклад Госдепартамента, посвященный трагическим событиям на территории северного штата Ракхайн, цитирует агентство Reuters.
По мнению руководства США, речь идет о том, что насилие на севере Мьянмы было чрезвычайным и крупномасштабным. Действия силовиков при этом были направлены на запугивание местного населения с целью полного вытеснения из региона представителей народности рохинджа. В документе, который включает в себя двадцать страниц, подчеркивается, что все военные операции заранее хорошо планировались и были достаточно скоординированными.
Ранее в ООН высказали в адрес властей Мьянмы обвинения в геноциде, жертвами которого стали порядка десяти тысяч мусульман.
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